Freilichtbühne: Freiwillige für Frühjahrsputz gesucht

Unterstützt wird die Aktion von der MEG. Zangen, Mülltüten und Co. werden gestellt. Der Pächter "Regler Produktion" sorgt für kostenloses Wasser sowie Kaffee, Tee, Obst und Kekse. Auch die Gehwege der direkt angrenzenden Straßen sollen saubergemacht werden. In dem Park an der Dimbeck stehen jedes Jahr 60 Veranstaltungen mit über 50.000 Besuchern an. Leider - so beklagt der Pächter - werfen einige der Besucher mitgebrachte Flaschen, Tüten, Plastik oder Essensreste achtlos in die Natur. Das Großreinemachen geht bis 17 Uhr. Die Saison startet dann am 26. April mit Livemusik und Biergarten. Hier geht es zu allen Veranstaltungen.