Punkte-Check: Gelsenkirchen ganz weit vorn

Gelsenkirchen liegt damit unter den 30 größten deutschen Städten auf Platz 4. Auch Dortmunder, Essener und Bochumer Autofahrer liegen über dem Schnitt. Autofahrer aus Duisburg haben dagegen unterdurchschnittlich häufig Einträge im Verkehrszentralregister.





Das Vergleichsportal Verivox hat außerdem ausgewertet, welche Autos Verkehrssünder besonders häufig fahren. Bundesweit liegt der Audi A5 auf Platz 1, gefolgt vom Audi A6 und dem Volvo XC60. Bei den Marken ist Porsche ganz vorn. Dahinter folgen Tesla, Chevrolet und Volvo. Laut Statistik fahren die bravsten Autofahrer besonders häufig Honda.





Verivox hat für den Vergleich 100 Pkw-Modelle und 30 Pkw-Marken mit den meisten Versicherungsabschlüssen über das Portal in den letzten 24 Monaten ausgewertet. Die Angaben zu den bestehenden Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg wurden von Verivox anonymisiert ausgewertet, heißt es.