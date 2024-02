Mülheim Spitzenreiter im SUV-Vergleich

Verglichen wurden die 50 größten Städte in Deutschland. Mülheim war schon in den vergangenen Jahren immer wieder ganz vorn in Statistiken aufgetaucht, wenn es um PS-starke und große Autos geht. Das Schlusslicht in der aktuellen Statistik kommt ebenfalls aus dem Ruhrgebiet. Es ist Gelsenkirchen. Hier fahren nur 10,6 Prozent der Versicherungsnehmer einen SUV. Deutschlandweit hat der Wachstumsboom der großen Autos etwas nachgelassen. Im Vergleich zum 2022 ist der SUV-Anteil nur um ein Prozent gestiegen.