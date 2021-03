Probealarm der Sirenen um 11 Uhr

Der Probelauf der Sirenen startet mit einem einminütigen Dauerton – eigentlich das Signal für die „Entwarnung“. Um 11.06 Uhr wird der Heulton der Sirenen dann abwechselnd lauter und leiser. Das ist das eigentliche Signal, um uns Mülheimer vor etwas zu warnen. Der Probealarm endet dann um 11.12 Uhr. Dann ist noch mal der Dauerton für die Entwarnung zu hören.

Mülheim hat 37 Sirenen-Standorte

Die Anlagen verteilen sich auf privaten, aber auch auf städtischen Gebäuden. Ausgelöst werden sie durch die Leitstelle der Feuerwehr. Von dort lassen sich alle Sirenen auf einmal starten, bei Bedarf aber auch nur ausgewählte Gruppen – zum Beispiel in einem Stadtteil. Mit dem Probealarm will die Feuerwehr herausfinden, ob sie überall in Mülheim gut zu hören sind. Darum bittet sie hinterher um Rückmeldung, um notfalls das Sirenen-Netz verbessern zu können. Bevor es losgeht, verschickt die WarnApp „NINA“ um 10.30 Uhr eine Nachricht zur Info.