Primark will Filiale in Gelsenkirchen dicht machen

Drei weitere Filialen in Krefeld, Frankfurt und Kaiserslautern sind ebenfalls von den Plänen betroffen und damit 420 Arbeitsplätze. Das hat das Unternehmen heute (25.04.) mitgeteilt. Weitere Filialen sollen verkleinert werden. Hier sind aber keine Arbeitsplätze betroffen, heißt es. Gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretungen soll jetzt über die Schließungspläne verhandelt werden. Primark will das Unternehmen auf dem Markt neu positionieren. Die Filiale in Gelsenkirchen gibt es seit 13 Jahren. Es war eine der ersten in Deutschland. Das Unternehmen kommt ursprünglich aus Irland und bietet Kleidung zu einem sehr niedrigen Preis an. Kritik gibt es seit Jahren, vor allem an den Arbeitsbedingungen für die Arbeiter, die sich zumeist in Billiglohnländern wie Bangladesch befinden.