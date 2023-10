Praktikum am MPI für Luisenschüler

Alle Luisenschüler haben zuvor im Chemieprojektkurs mitgemacht. Dort bekamen sie die Möglichkeit, ans MPI zu kommen. Zwischen Schule und MPI besteht seit Jahren eine Kooperation. Das Ziel ist dem Nachwuchs die Arbeit in einer wissenschaftlichen Einrichtung näherzubringen. Am MPI konnten sie Dinge machen, die im Chemieunterricht nicht möglich sind, heißt es. Dazu zählt vor allem, Produkte zu synthetisieren, die am Max-Planck-Institut für Experimente benötigt werden.