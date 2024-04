Postbank-Beschäftigte wollen heute streiken

Kunden der Postbank in Mülheim müssen heute damit rechnen, vor verschlossenen Türen zu stehen. Die Gewerkschaft Verdi hat in den über 100 Filialen der Postbank in NRW zum Warnstreik aufgerufen.

© Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services