Post will offenbar nach Heißen umziehen

Das Brief- und Paketzentrum der Post will anscheinend seinen Standort am Mülheimer Hauptbahnhof aufgeben. Die Hauptpost will nach einer Aussage von Planungsdezernent Vermeulen in der WAZ auf der Geitlingstraße in Heißen neu bauen. Das Unternehmen selbst äußert sich dazu nicht.

© Radio Mülheim