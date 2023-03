Polizist aus Mülheim bekommt Rettungsmedaille

Oberkommissar Arne Renzel rettete im März 2021 einen 81-Jährigen aus der Ruhr. Der damals 26-Jährige war nach einem Hilferuf als Erster vor Ort, schnappte sich ein am Ufer liegendes Stand-Up-Paddling-Board, zog den Mann aus dem Wasser und rettete ihm so das Leben. Dafür bekommt er in Köln die Rettungsmedaille. Das Land ehrt weitere Menschen, die andere aus lebensbedrohlichen Notlagen gerettet haben, darunter auch einen Essener, der eine Familie aus ihrer brennenden Wohnung befreit hat. Die Medaille wird seit 1951 vom Land verliehen. Bislang haben sie mehr als 1.300 Menschen aus NRW bekommen.