Polizeikooperation gegen Senioren-Betrüger

Nächste Woche Freitag (3. Juli) soll dazu an der Burg Vondern in Oberhausen ein Kooperationsvertrag unterschrieben werden. Entstehen wird eine gemeinsame Ermittlungsgruppe, um Maßnahmen gegen die kriminellen Banden zu bündeln und zu koordinieren. Denn immer wieder werden bei uns in der Stadt und in den Nachbarstädten Senioren zu Opfern. Die Täter lassen sich regelmäßig neue Betrugsmaschen einfallen, nutzen die Gutgläubigkeit der älteren Menschen aus und arbeiten meist überregional. Eine gemeinsame Ermittlungsgruppe aller drei Städte sei deshalb enorm wichtig, so die Polizei.