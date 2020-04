Polizeikontrollen über Ostern

Sie verabreden sich meist im Internet und treffen sich dann - zum Beispiel nebenan in Oberhausen am Bero-Zentrum oder am Sterkrader Tor. Neben heulenden Motoren und quietschenden Reifen kommt es auch vereinzelt zu Autorennen. In Mülheim selbst hat es die letzten Jahre an Karfreitag keine Probleme gegeben, sagt die Polizei. Die Tuner-Szene ist in der Stadt nicht aktiv. Trotzdem verleiten das schöne Wetter und die leeren Straßen dazu, auf´s Gaspedal zu treten. Darum macht die Polizei auch über Ostern weiter Geschwindigkeitskontrollen in Mülheim.