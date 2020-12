Polizeihubschrauber mit Laserpointer geblendet

Kameraaufnahmen ergaben, dass die Attacke vermutlich aus einer Dachgeschosswohnung in der Augustastraße in Duisburg kam. Ein Richter ordnete eine Durchsuchung an. Der 32-jährige Bewohner händigte den Beamten einen Laserpointer aus. Er muss sich jetzt mit einem Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr rechnen. Der Pilot ist wegen des Vorfalls krank geschrieben, sagt die Polizei. Glücklicherweise wird er durch den Laserstrahl nicht sein Augenlicht verlieren.