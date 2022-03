Unbekannte blenden Lokführer

Es kam zu erheblichen Verspätungen. Der Lokführer war mit dem ICE von Dortmund nach Stuttgart unterwegs. Von einer Kanalbrücke aus wurde er aus einer Personengruppe heraus über längere Zeit geblendet. Er musste die Fahrt abbrechen und seine Augen in einer Klinik untersuchen lassen. Zuletzt soll es in dem Bereich laut Bundespolizei mehrfach zu Attacken mit Laserpointern gekommen sein. Wer erwischt wird, muss mit empfindlichen Strafen in Höhe von mehreren Tausend Euro oder sogar einer Haftstrafe rechnen. Immer wieder werden auch Flugzeugpiloten geblendet.