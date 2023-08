Lokführer massiv mit Laserpointer geblendet

Gegen 21.20 Uhr alarmierte der Lokführer des ICE von Lübeck nach Köln die Bundespolizei. Er gab an, von der Personengruppe massiv mit einem Laserpointer geblendet worden sein. Die Gruppe soll sich auf der vielbefahrenen Thyssenbrücke aufgehalten haben. Als die Polizei eintraf, war die Gruppe verschwunden. Der Lokführer wurde bei der Attacke nicht verletzt und konnte die Fahrt fortsetzen, heißt. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und ist auf der Suche nach Zeugen. Die Gruppe soll sich zwischen 21 Uhr und 21.20 Uhr auf der Thyssenbrücke aufgehalten haben. Hinweise gehen an 0800/ 6 888 000.