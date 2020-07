Polizeibehörden gemeinsam im Kampf gegen Trickbetrüger

Sie tauschen Erfahrungen und Erkenntnisse in einer neuen Ermittlungsgruppe aus. Aktuell gab es einen Fall, bei dem ein Corona-Test per Post verschickt wurde. Anschließend wurde eine Gebühr verlangt um sich testen zu lassen. Schließlich stellte sich heraus: Der Test war nicht echt. Noch dreister ging ein anderer Betrüger vor. Er gab sich am Telefon als angeblicher Sohn aus und sprach mit erkrankter Stimme. Er sei Coronakrank und ein Arzt hätte ihm gesagt, dass er nur mit einer 20.000,-- Euro teuren Spritze überleben könnte. Wie auch vor Corona gilt in solchen Fällen sofort aufzulegen und die Polizei einzuschalten.