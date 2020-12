Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Die Anrufer seien Betrüger. Wer einen solchen Anruf bekommt, soll sofort auflegen und sich bei der Polizei melden. Telefon-Betrügereien sind bei Kriminellen aktuell besonders beliebt, weil viele Menschen in der Corona-Zeit zuhause sind. Die Polizei arbeitet in solchen Fällen mit dem Polizeipräsidium Oberhausen zusammen. Beide haben im Sommer eine Kooperation geschlossen, um falschen Enkeln, Polizisten und Corona-Ärzten am Telefon auf die Spur zu kommen.

Weniger Ladendiebstähle, mehr Wohnungseinbrüche

Außerdem hat die Polizei festgestellt, dass es in Essen und Mülheim tendenziell weniger Ladendiebstähle und mehr Wohnungseinbrüche in der Corona-Zeit gab. Bei der Auswertung könnten aber noch ein paar Fälle fehlen, sagt die Polizei. Anders als in Essen und Mülheim ist die Zahl der Einbrüche in Oberhausen zurückgegangen.