Polizei verhaftet mutmaßliche Drogenhändler

Am 3. September schlugen die Ermittler dann im Stadtteil Altenessen sowie in Velbert zu. Die Razzia war schon durch die Medien gegangen. Aus ermittlungstaktischen Gründen gab es aber von der Polizei erst einmal keine weiteren Infos. Anfang des Monats haben Spezialeinheiten drei Verdächtige festgenommen. Sie sollen Drogen in großem Stil angebaut haben. Die sichergestellten Beweismittel in den Wohnungen führten jetzt zu einem Ehepaar, das vor allem in der Essener Innenstadt Drogen verkauft haben soll. Am Mittwoch (11.9.) hat die Polizei die beiden verhaftet. In der Wohnung fanden die Ermittler Kokain und Bargeld. Die Festnahme erfolgte laut Polizei unter großem Tumult in der Nachbarschaft. Hier sollen Verwandte der Beschuldigten wohnen. Erst als Unterstützung eintraf, beruhigte sich die Lage.