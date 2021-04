Polizei überwacht Clan-Beerdigung

Eine muslimische Beerdigung mit Clan-Hintergrund hat heute Vormittag in Essen für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Sie hat gemeinsam mit dem Ordnungsamt am Hallo-Friedhof in Stoppenberg für Sicherheit gesorgt und die Corona-Regeln durchgesetzt.

© Vladimir Wegener/FUNKE Foto Services