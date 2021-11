Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Die 64-Jährige war in Richtung Essen unterwegs. In Höhe der Unterführung stieß sie möglicherweise mit dem Mast eines Verkehrszeichens zusammen und stürzte. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Derzeit ist laut Polizei völlig unklar, wie dieser Unfall passieren konnte. Ein 47-Jähriger leistete zwar Erste Hilfe, hat den Unfall selbst aber nicht beobachtet. Es soll aber ein weiterer Mann am Unfallort erschienen sein, der als wichtiger Zeuge in Betracht kommen könnte. Als die Polizei eintraf, war er nicht mehr vor Ort. Er und mögliche weitere Zeugen sollen sich bei der Polizei melden: 0201/829-0.