Polizei sucht Zeugen nach Angriff in MüGa

Eine Person aus der Gruppe soll ihn dabei unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Dabei verlor der 31-Jährige seine Brille. Laut Polizei beruhigte sich die Situation und die Beteiligten entfernten sich. Einer kam zurück und bot dem Mülheimer an, ihm beim Suchen seiner Brille zu helfen. Stattdessen soll er dem 31-Jährigen aber ein Glas über den Kopf geschlagen haben. Am Ende griff die komplette Vierergruppe den Mann an und trat auf ihn ein, als er schon am Boden lag. Die Unbekannten stahlen sein Handy und flüchteten. Der Mülheimer musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der Angriff schlägt bei facebook hohe Wellen. In der Gruppe "Du weißt, dass du aus Mülheim kommst" hatte die Mutter des 31-Jährigen gepostet. Sie fragt, ob jemand die Brille oder das Handy ihres Sohnes gefunden oder den Angriff beobachtet hat. Auch die Polizei Mülheim sucht nach Zeugen und vor allem nach den Personen, die ebenfalls helfen wollten, den Streit zu schlichten. Wer Angaben machen kann, meldet sich bitte unter Telefon 0201 / 829-01 bei der Polizei Essen/Mülheim.

Die mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

1.) Etwa 20-24 Jahre alt, ca. 1,80m groß, stabile Figur, südländisches Erscheinungsbild, schwarzes lockiges Haar

2.) Etwa 19 Jahre alt, ca. 1,80m groß, schmale Statur, braune Kurzhaarfrisur, osteuropäisches Erscheinungsbild

3.) Etwa 20-24 Jahre alt, ca. 1,75m groß, muskulöse Statur, an den Seiten kurzes und oben längeres, nach hinten gekämmtes blondes Haar, osteuropäisches Erscheinungsbild

4.) Etwa 19-21 Jahre alt, ca. 1,85m groß, stämmige Statur, Kurzhaarschnitt, osteuropäisches Erscheinungsbild