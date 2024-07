Polizei sucht Einbrecher mit Hubschrauber

Ein nächtlicher Hubschrauber-Einsatz hat Anwohner in Saarn am Wochenende aus dem Bett geholt. Laut Augenzeugenberichten kreiste der Helikopter in der Nacht von Samstag (13.7.) auf Sonntag längere Zeit über dem Stadtteil.

