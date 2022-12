Polizei schnappt mutmaßliche Einbrecherbande

In den Ermittlungen wurde vor Weihnachten auch eine Wohnung nebenan in Oberhausen durchsucht. Dort wurde demnach Diebesgut sichergestellt. Laut Polizei haben sich die mutmaßlichen Einbrecher in Oberhausen und Mülheim lediglich aufgehalten - einen festen Wohnsitz haben sie hier nicht. Die Ermittler werden den Beschuldigten Einbrüche im ganzen Land vor. Spuren haben sie demnach bei Einbrüchen unter anderem in Hamminkeln, Bergisch Gladbach, Hünxe und Bonn hinterlassen.