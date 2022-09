Polizei schlägt bei mutmaßlichen Pädophilen zu

Die Fälle sollen nicht zusammenhängen. Ihnen sind monatelange Ermittlungen vorausgegangen, heißt es. Außerdem ist der Polizei ein besonders schlimmer Fall gemeldet worden. Eine Sonderkommission innerhalb der Polizei hatte vom Betreiber einer Internetplattform Hinweise bekommen, dass ein 58-Jähriger aus Essen dort anderen Nutzern gegenüber den sexuellen Missbrauch an seinem Kind schilderte. Er soll auf der Plattform auch Bilder des Kindes veröffentlicht haben. Der Mann wurde umgehend festgenommen und sitzt bereits in U-Haft. Vor Ort fanden die Ermittler Hinweise auf ein weiteres Missbrauchsopfer. Bei den Durchsuchungen in den Wohnungen, die gestern und vorgestern stattgefunden haben wurden zahlreiche Datenträger beschlagnahmt. Die Polizei stellte 19 Handys, 10 Computer sowie USB-Sticks und Festplatten sicher. Die Sichtung des Materials wird mehrere Wochen dauern, heißt es.