Polizei schießt auf bewaffneten Mann - MIT UPDATE

Bei einem Einsatz in Mülheim hat die Polizei auf einen Mann geschossen und ihn lebensgefährlich verletzt. Die Beamten seien in der Nacht zum Samstag wegen einer Messerstecherei in der Nähe des Hauptbahnhofs gerufen worden.

© chalabala - stock.adobe.com