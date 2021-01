Polizei nimmt in Altenessen fünf Verdächtige fest

40 bis 50 Jugendliche hatten in der Silvester-Nacht den Altenessener Markt zerlegt. Unter anderem hatten sie die Scheiben einer Haltestelle zerschlagen, Werbetafeln zerstört, Papiercontainer mit Feuerwerk in Brand gesteckt, einen Bus zum Anhalten gezwungen und Böller in die U-Bahn-Zugänge geworfen. Das Video der Randale war im Internet aufgetaucht. Die Polizei konnte daraus Bilder für die Fahndung veröffentlichen. Ermittelt wird wegen Landfriedensbruchs und schwerer Sachbeschädigung.