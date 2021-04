Chaos auf dem Altenessener Markt

Daraufhin sollen die Insassen die Mitarbeiterinnen eingeschüchtert haben. Sie riefen die Polizei zu Hilfe. Als die Beamten eintrafen, war der schwarze Mercedes schon geflüchtet. Am Abend erkannten die Mitarbeiterinnen einen der Insassen auf dem Altenessener Markt wieder. Sie riefen erneut die Polizei. Als die Beamten eintrafen, hatte sich schon eine große Anzahl Personen auf dem Markt versammelt, so dass Verstärkung gerufen werden musste.

Verdächtiger kann entkommen

Der Polizei gelang es, einen 29-jährigen Verdächtigen zu schnappen, der mit im Mercedes gesessen haben soll. Daraufhin schlossen sich einige Personen zusammen, bedrohten die Polizisten und forderten, den Mann gehen zu lassen. Schließlich attackierte ein 40-Jähriger die Beamten. Der 29-Jährige konnte im Tumult flüchten. Die Polizei sucht jetzt nach dem Mann. Er soll seit einiger Zeit in der Schweiz wohnen, aber immer wieder in Essen in Erscheinung treten. Die Polizei kennt ihn von diversen Einsätzen - unter anderem Tumultlagen. Bei dem Einsatz auf dem Altenessener Markt wurden insgesamt drei Männer festgenommen. Gegen sie und gegen den Flüchtigen wird jetzt wegen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand, Nötigung und Gefangenenbefreiung ermittelt.