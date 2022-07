Polizei macht Fehler bei Tempo-Kontrolle

Es geht um eine Kontrollstelle auf der Dümptener Straße in Höhe der Wörthstraße. Laut Mitteilung sind die Polizisten davon ausgegangen, dass hier Tempo 30 gilt. Tatsächlich sind dort aber 50 km/h erlaubt. Ursache für die Fehleinschätzung war ein "Zone-30-Verkehrsschild", das an einem Haus angebracht ist, das gerade renoviert wird, heißt es. Dieses Schild sei so verdreht gewesen, dass es nicht in die Wörthstraße, sondern auf die Dümptener Straße wies. Fälschlicherweise ahndeten die Beamten 30 Verkehrsverstöße wegen vermeintlich überhöhter Geschwindigkeit. Erst die Beschwerden von Verkehrsteilnehmern Tage nach der Kontrolle deckten den Irrtum auf. Derzeit werden die Messprotokolle mit dem Ziel ausgewertet, die zu Unrecht sanktionierten Verkehrsteilnehmer zu ermitteln, sagt die Polizei. Die bezahlten Verwarnungsgelder sollen so schnell wie möglich zurück zu überweisen werden.