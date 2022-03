Polizei lässt Drogenschmuggler auffliegen

In seinem Auto waren über 10 Kilogramm Kokain professionell versteckt. Die Drogen waren laut Polizei aus den Niederlanden eingeführt und in Mülheim zwischengelagert worden. Weitere Festnahmen und Durchsuchungen gab es auch in Oberhausen. Zuvor hatten Ermittler monatelang Arbeit investiert, um der Bande auf die Schliche zu kommen. Sie soll mehrfach Drogen importiert und vermutlich über Deutschland in ein anderes Land weitergeliefert haben. Drei der Festgenommenen sind bereits in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gehen laut Polizei weiter.