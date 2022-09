Polizei klärt über Ablenkung am Steuer auf

Außerdem will sie LKW-, Auto-, Radfahrer und Fußgänger aufklären, wie gefährlich es sein kann, während der Fahrt elektronische Geräte zu benutzen. Die Polizei rechnet vor, dass bei Tempo 50 schon zwei Sekunden Ablenkung bedeuten, dass man 28 Meter quasi im Blindflug zurücklegt. Der Aktionstag läuft europaweit im Rahmen der "Road Safety Week". Unter dem Motto "Tag ohne Verkehrstote" klärt die Polizei in diesem Jahr zum Thema Ablenkung am Steuer auf.