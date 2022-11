Polizei hat jetzt Elektroschocker

Bei den Beamten in Mülheim gehören Elektroschocker ab sofort zur Standardausrüstung. Die sogenannten Distanzelektroimpulsgeräte sind am vergangenen Freitag an die Einsatzkräfte der Mülheimer Wache übergeben worden.

© Polizei Essen/Mülheim