Aktienstraße nach Unfall vollgesperrt

Die Aktienstraße musste am Nachmittag nach einem schweren Unfall vollgesperrt werden. Laut Polizei waren an der Einmündung zur Kreuzfeldstraße ein Auto und ein Motorroller zusammengeprallt. Für die Bergungsarbeiten und medizinische Versorgung am Unfallort musste beide Fahrtrichtungen der Aktienstraße zeitweise gesperrt werden. Gegen 18 Uhr konnte der Verkehr wieder fließen.

© EKH-Pictures - stock.adobe.com