Polizei geht gegen Clankriminalität vor

Bei einem Großeinsatz ist die Polizei am Wochenende auch in Mülheim gegen kriminelle Clans vorgegangen. Hintergrund waren unter anderem Ermittlungen in Fällen von banden- und gewerbsmäßigen Betrug, sagt die Polizei.

