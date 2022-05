Pleiterisiko im Revier vergleichsweise hoch

Der Wert setzt die gesunden und insolventen Unternehmen in Relation. Vor vier Jahren lag die Quote noch bei über 2. Das hat das Unternehmen Creditreform ausgerechnet. Als Grund werden vor allem die massiven staatlichen Eingriffe während der Corona-Pandemie genannt, die eine Insolvenzwelle abgemildert hätten. Das Pleiterisiko im Revier ist allerdings immer noch vergleichsweise hoch, sowohl zum Landes- als auch zum Bundesschnitt. Innerhalb des Reviers ist die Chance, dass Unternehmen in die Insolvenz rutschen besonders hoch in Bottrop, Duisburg und Herne, besonders niedrig in Essen und Mülheim. Als besonders anfällig gelten die Branchen Verkehr, Lagerei sowie Bau- und Gastgewerbe.