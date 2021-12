Pläne für inklusives Quartier liegen aus

Zuletzt habe es noch kleinere Änderungen an den Plänen gegeben, heißt es vom Investor auf unsere Nachfrage. Wer sich die Pläne im Technischen Rathaus anschauen möchte, sollte schon jetzt einen Termin vereinbaren. Die Pläne können vom 3.1. bis zum 24.1. im Amt für Stadtplanung begutachtet werden. Die MWB möchte an der Parsevalstraße gemeinsam mit der Graf-Recke-Stiftung eine Kita, zwei Häuser für Jugendwohnen und ein Haus für Betreutes Wohnen für junge Erwachsene hochziehen. Die Kirche, das Gemeindehaus und das Küsterhaus werden abgerissen. Das Projekt soll frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2023 fertig sein.