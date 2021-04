Pflicht: FFP2-Masken in Bus und Bahn

Die Masken müssen im Nah- genauso wie im Fernverkehr getragen werden, außerdem an Haltestellen und Bahnhöfen. Die Ruhrbahn macht noch mal darauf aufmerksam, dass sie trotz der Corona-Notbremse weiterhin ihrem öffentlichen Auftrag nachkommt und auch bei angeordneter Ausgangssperre ihr derzeitiges Angebot in Mülheimund Essen aufrecht erhält. Alle, die auf Bus und Bahn angewiesen sind, können so weiterhin gut zu ihren Zielen kommen. Über das Fahrplanangebot können sich Fahrgäste in der App ZÄPP und über die elektronische Fahrplanauskunft (Efa) informieren.