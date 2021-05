Petition gegen die Mathe-Abiklausur

In NRW wird die Kritik am Mathe-Abi immer größer. Die Aufgaben sollen zu schwer und in der vorgegebenen Zeit kaum zu schaffen gewesen sein. Das findet auch die Mülheimer Abiturientin Joy-Mariella Donisch. Sie hat eine von mehreren Online-Petitionen gestartet, die mittlerweile wegen der Mathe-Abiklausur laufen.