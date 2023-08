"Abi-Zukunft" kommt nach Essen

Nebenan in Essen läuft am 26.August eine große Messe für Abiturienten. Die "Abi-Zukunft" soll darüber informieren, welche Möglichkeiten sich Abiturienten bieten. Hochschulen, Unis, Unternehmen und Gemeinnützige Organisationen werden ihre Stände in der Grugahalle aufbauen.





© GaudiLab shutterstock.com