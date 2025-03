HRW startet zweite Auflage der Campus Challenge

Bei der Challenge treten Oberstufen-Teams gegeneinander in verschiedenen Disziplinen an, z.B. Teamgeist, Fitness, Schnelligkeit und Allgemeinwissen. Zu gewinnen gibt es 250, 500 und 1.000 Euro als Zuschuss für die Abschlussfeier. Die Challenge hatte im letzten Jahr mit großem Erfolg Premiere gefeiert. Gewonnen hatte das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium aus Oberhausen. Der zweite Platz ging an die Willy-Brandt-Schule in Styrum. Anmeldungen sind ab sofort hier möglich. Die 2. Campus Challenge startet am 4. Juli um 10 Uhr auf dem HRW-Gelände an der Duisburger Straße.