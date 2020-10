Parktickets übers Handy

In Mülheim können wir unser Parkticket auch mit dem Smartphone zahlen. Dafür brauchen Autofahrer eine entsprechende App. Es funktionieren die der Anbieter EasyPark, PARK NOW, moBILET, Yellowbrick/flowbird, pabyphone, Parkster und PARCO, sagt die Stadt. Sie werden an den Parkscheinautomaten noch mal aufgelistet.

