Parkstadt-Entwurf wird präsentiert

In Speldorf soll eine große Parklandschaft mit einem sechstausend Quadratmeter großen See entstehen. Neben der Parklandschaft sollen auch Wohnungen, möglicherweise ein Spielplatz und eine Kita Platz finden. Der zuständige Investor Soravia rechnet mit einem Baubeginn in der zweiten Jahreshälfte 2023. Sein Ziel ist es, zunächst die Parklandschaft inklusive See anzulegen.