Parken in Duisburg im bundesweiten Vergleich am billigsten

Hier werden im Schnitt pro Stunde nicht einmal 50 Cent fällig. Schon deutlich teurer ist das Parken in Bochum und Essen mit im Schnitt mehr als 80 Cent pro Stunde. Teuerste Großstadt im Revier ist Dortmund. Bundesweit gesehen müssen Autofahrer fürs Parken in München, Frankfurt und Hamburg am meisten ausgeben. Hier stechen vor allem Parkmöglichkeiten bei einigen Hotels hervor mit bis zu 35 Euro pro Stunde. Für den Vergleich hat das Mietwagenportal die Preise von rund 3.400 öffentlich zugänglichen Parkplätzen, Tiefgaragen und Parkhäusern ausgewertet. Hier geht es zur kompletten Auswertung.