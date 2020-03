Oxea stellt Alkohol für Desinfektionsmittel zur Verfügung

Die 220-Liter-Fässer gehen nur an ausgewählte Apotheken, die auch mit so großen Fässern arbeiten können. Heute ging eine erste Lieferung an die Uniklinik Essen - außerdem an Großapotheken in Köln, Düren und Eschweiler. Weitere Lieferungen sind für nächste Woche geplant. Apotheken dürfen mittlerweile selbst Desinfektionsmittel herstellen, weil der Vorrat in Deutschland knapp wird.