Osterferien-Workshops mit Trendsportarten

Der Mülheimer SportService bietet in den Osterferien zwei sportliche Wochen für 11- bis 14-Jährige an. In der ersten Ferienhälfte läuft die Sportwoche Heißen in der Kleiststraße. In der zweiten Hälfte läuft dann die Sportwoche Styrum im neuen Sportpark.

