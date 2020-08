Online-Terminvergabe für Corona-Tests

Damit das reibungslos läuft und es an der Mintarder Straße nicht zu langen Wartezeiten kommt, müssen oben genannte Gruppen vorab im Internet einen Termin buchen. Sie können sich dabei entscheiden, ob sie den Abstrich im Drive-in durchs Autofenster machen lassen oder ob sie dafür lieber ins Gebäude reingehen. In beiden Fällen gibt es hinterher einen QR-Code. Damit lässt sich nach 48 bis 72 Stunden online das Ergebnis abrufen. In Einzelfällen dauert es auch mal länger bis es vorliegt, sagt die Stadt. Das heißt nicht, dass es positiv ist, sondern hat mit den Qualitätsstandards und der Auslastung des Labors zu tun. Weil die Zahl der Tests ab Montag deutlich steigen wird, ist es nicht möglich, die Testergebnisse telefonisch zu bekommen.

Ausweis nicht vergessen

Wer sich testen lässt, sollte seinen Ausweis mitbringen. Mitarbeiter aus Schulen und Kitas brauchen außerdem einen Nachweis der Einrichtung, in der sie arbeiten. Das Diagnosezentrum testet auch weiterhin Mülheimer, die nicht zu den oben genannten Gruppen zählen. Das ist aber nur mit der Überweisung eines Arztes und nur vormittags möglich.

Hier geht es zur Online-Terminvereinbarung für Mitarbeiter von Kitas, Schulen, weiteren Sozialeinrichtungen und für Reiserückkehrer.