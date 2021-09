Inzidenz geht wieder runter

Im Moment sind bei uns 321 Menschen mit Corona infiziert. 616 Mülheimer sitzen gerade auf Anweisung des Gesundheitsamts Zuhause in Quarantäne. Seit Ausbruch der Pandemie sind bei uns 236 Menschen mit oder an Corona gestorben. 8.835 gelten nach einer Infektion wieder als gesund.

Mittlerweile haben 123.913 Mülheimer ihre erste Impfung gegen Corona bekommen. Das entspricht 72,6 Prozent. 111.490 (65,3 Prozent) hatten auch schon ihren Termin für die zweite Spritze.

Hier gibt es noch mal alle aktuellen Zahlen zur Corona-Pandemie.

Schüler können sich im Diagnosezentrum freitesten

Die Freigabe durch das NRW-Schulministerium ist da: Schüler in Mülheim können sich ab sofort aus der Corona-Quarantäne freitesten. Das gilt für alle, die nicht selbst positiv getestet wurden, sondern nur als Kontaktpersonen in Quarantäne sitzen. Sie haben jetzt ab dem fünften Quarantäne-Tag die Chance, diese über einen negativen PCR-Test zu beenden. Darum macht die Stadt extra für alle betroffenen Schüler heute (10.9.) und morgen (11.9.) das Diagnosezentrum auf dem Kirmesplatz in Saarn wieder auf (Mintarder Straße 55) - und zwar jeweils von 10 bis 14 Uhr. Wer möchte, kann einfach vorbeikommen. Ein Termin ist dafür nicht nötig. Der Test ist kostenlos. Sobald ein negatives Ergebnis vorliegt, gilt die Quarantäne als beendet. Es gibt kein extra "Aufhebungsschreiben" vom Gesundheitsamt.