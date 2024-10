Neue Praktikumsbörse für Schüler online

Hier können sich Schüler über Praktika informieren und auch direkt per Klick einen Praktikumsplatz finden. Egal ob es sich um ein Schulbetriebspraktikum oder ein Praktikum plus Ausbildungsplatz handelt. Mehr als 300 Unternehmen aus Mülheim und Oberhausen sind dort schon gemeldet. Praktika können nach Branche, Berufsfeldern und Umkreis gesucht werden. Um die Börse zu erstellen, hat die Agentur für Arbeit ihre bestehende Datenbank genutzt und um die Praktika-Rubrik erweitert. Die neue Plattform wurde jetzt beim Mülheimer Unternehmen Edeka Paschmann vorgestellt. Die dortige Personalleiterin nutzt die Praktikumsbörse bereits und sagt, einfacher kommen Unternehmen nicht an die passenden Praktikanten und damit im besten Fall an die späteren Azubis.