Online-Nachmittag zum "wellcome"-Projekt

Vorab muss man sich hier anmelden. Bei dem Projekt gehen Freiwillige in Familien, die gerade ein Baby bekommen haben, und bieten Entlastung im Alltag an. wellcome gibt es an mittlerweile 230 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bei uns in Mülheim tragen Diakonie und die Evangelische Familienbildungsstätte die Aktion. Um bei dem Projekt mitzumachen, muss man kein Pädagogik-Projekt sein, heißt es. Gefragt seien vielmehr Lebenserfahrung und die Bereitschaft, Familien mit Babys zu unterstützen.