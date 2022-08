Offene Fragen nach tödlichem Polizeieinsatz

Der Teenager starb noch während einer Notoperation im Krankenhaus. Die Hintergründe sind noch weitestgehend unklar. Wie in solchen Fällen üblich hat eine andere Polizeibehörde die Ermittlungen übernommen, in diesem Fall das Polizeipräsidium Recklinghausen. Bislang ist nur klar, dass Anrufer der Polizei einen mit einem Messer bewaffneten Jugendlichen in der Nordstadt gemeldet hatten. Bei dem Einsatz sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Die Obduktion und die Vernehmung der beteiligten Polizisten sollen noch heute laufen.