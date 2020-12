ÖPNV-Preise bleiben stabil

In anderen Regionen werden die Preise dagegen erhöht, zum Beispiel in Köln, München oder Berlin. Der VRR nimmt außerdem das Firmenticket dauerhaft in sein Angebot auf. Wenn eine Firma ihren Mitarbeiter beim ÖPNV-Abo unterstützt, gibt es einen Extra-Rabatt. Das Angebot wurde jetzt zwei Jahre lang getestet. Auch einige Aktionen sollen 2021 nachgeholt werden. Sie waren wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr ausgefallen.

Hier gibt es alle Infos zu den VRR-Aktionen 2021.