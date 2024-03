ÖPNV: Neuer Streikaufruf für nächste Woche

Die Ankündigung erfolgte noch bevor der aktuelle Warnstreik beendet ist. Er endet erst in dieser Nacht. Die Beschäftigten der Verkehrsunternehmen wie Ruhrbahn und STOAG sollen am Dienstag und Mittwoch die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft ver.di will so noch einmal den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Eine zentrale Streikveranstaltung ist für den 6. März in Dortmund geplant. Ver.di fordert u.a. Entlastungstage für die Beschäftigten, Schicht- und Wechselzulagen für den Fahrdienst oder auch 100 Prozent Jahressonderzahlung. Vermutlich werden die Verkehrsunternehmen wieder einen deutlich abgespeckten Notfahrplan aufstellen. Dieser wird aber erst veröffentlicht, wenn der Streikaufruf offiziell beim Unternehmen eingeht.